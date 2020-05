Dąbrowskie osiedla przy Mickiewicza i Krasińskiego wypięknieją. Więcej zieleni, nowe chodniki, kanalizacja

Finał prac zaplanowany został na koniec września tego roku. Oprócz biegnących pod ziemią instalacji, mieszkańcy będą korzystać z zagospodarowanych i estetycznych zielonych przestrzeni.

Opracowanie projektu modernizacji osiedla poprzedziły konsultacje społeczne, z udziałem m.in. mieszkańców, radnych miejskich, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, urzędników i architektów. Spotkania w Szkole Podstawowej Nr 8 miały otwarty charakter, a informacje o nich zostały umieszczone m.in. na klatkach schodowych. W ich trakcie zbierano propozycje i uwagi dotyczące planowanej inwestycji. Ostateczna wersja zaplanowanych prac również została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami.

W ramach inwestycji przebudowywane są przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Po tym odtworzone zostaną trawniki na łącznej powierzchni prawie 8,8 tys. m kw. Aranżacja zieleni obejmie również posadzenie 244 krzewów liściastych i 116 iglastych. Za wycinkę pięciu drzew, która była konieczna do przeprowadzenia prac ziemnych, zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Będzie to czternaście drzew – brzozy, jarzęby i klony. Modernizacja obejmie chodniki, uliczki i miejsca postojowe między blokami. Z myślą o dzieciach, w miejscach starych i sfatygowanych placów zabaw pojawią się nowe huśtawki, zjeżdżalnie i karuzele. Plac w rejonie bloku przy Mickiewicza 3 przeznaczony będzie dla starszych dzieci, a znajdujący się przy blokach 10 i 11 dla młodszych. Powstaną trzy nowe wiaty śmietnikowe, utwardzone zostaną również miejsca pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Na osiedlu ustawione będą też ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.