Dni Dąbrowy Górniczej 2024 w Parku Hallera. Impreza potrwa trzy dni, na scenie muzyczne gwiazdy!

Dni Dąbrowy Górniczej odbędą się od 31 maja do 2 czerwca. To będzie nie lada gratka dla wszystkich fanów mocnego brzmienia, ale nie zabraknie też hip-hopowych klimatów. Szykuje się energetyczna, a jednocześnie niezwykle ekscytująca muzyczna podróż.

Święto miasta wraca do Parku Hallera, po przerwie spowodowanej dużą inwestycją, związaną z przebudową całego układu komunikacyjnego w śródmieściu i głównych dróg, prowadzących przez Dąbrowę Górniczą. Do miasta po ponad dwóch latach wróciły też tramwaje, co znacznie powinno ułatwić dotarcie na tę wielką imprezę, a także później powroty do domów.

W piątkowy wieczór, 31 maja, zagra O.S.T.R. Muzyk, producent, instrumentalista, raper. Jeden z najbardziej pracowitych i utytułowanych artystów w Polsce. Od ponad 20 lat na scenie hip-hopowej. Pięciokrotny laureat Fryderyka.

Tego samego wieczora zagra legendarna Paktofonika z zespołem na żywo. Koncertowy projekt REtrospekcje ma zadanie przenieść publiczność w podróż do przeszłości, w którą raperzy zabiorą nas razem z zespołem niezwykle zdolnych muzyków pod przewodnictwem utytułowanego pianisty i kompozytora – Tymoteusza Biesa.