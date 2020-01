Dramat w Dąbrowie Górniczej. Sześciolatka wielokrotnie ugodzona nożem przez ojca. Prokuratura mówi o usiłowaniu zabójstwa

Sześciolatka wielokrotnie ugodzona nożem przez ojca w Dąbrowie Górniczej

W poniedziałek, 20 styczna 2020 roku, do makabrycznego wydarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej. W mieszkaniu na jednym z dużych osiedli ojciec zaatakował własną córkę nożem. Wielokrotnie ranił ją w szyję oraz brzuch.

- Policjantów zaalarmowała sąsiadka zaniepokojona wydarzeniami za ścianą. Zdarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych - mówi mł. asp. Bartłomiej Osmólski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Ojciec sześciolatki również został poszkodowany. Śledczy nie ujawniają jednak, jakim obrażeniom uległ i co do nich doprowadziło. Razem z córką zostali przewiezieni do szpitali. Stan obojga jest stabilny.

- Dziewczynka trafiła do nas z licznymi ranami kłutymi szyi oraz brzucha, a także licznymi ranami powierzchownymi. Od razu trafiła na blok operacyjny. Zabieg trwał około czterech godzin. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Wojciech Gumułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.