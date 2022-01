Drugi sklep Netto w Dąbrowie Górniczej otwarty. Zobaczcie, co się działo na inauguracji, jakie czekają promocje

W Dąbrowie Górniczej powstał nowy sklep Netto

Nowy sklep Netto w Dąbrowie Górniczej ma powierzchnię ok. 800 m kw. i zlokalizowany jest przy ul. Królowej Jadwigi 50. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22. W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje już jeden sklep Netto – przy ul. 11 Listopada 22.

Wszystkie nowo otwierane sklepy Netto utrzymane są w formacie 3.0, który nawiązuje do skandynawskich korzeni sieci. W sferze wizualnej 3.0 to minimalistyczny wystrój wnętrz , który zapewnia komfort zakupów dzięki szerokim alejkom, neutralnemu oświetleniu oraz zastosowaniu naturalnych materiałów wyposażenia wnętrz.

Podczas czwartkowej inauguracji rzeczywiście można było skorzystać z wielu promocji. Te w wielu przypadkach będą obowiązywać aż do niedzieli 30 stycznia, która to niedziela będzie handlową. Oprócz obniżek na mięso, warzywa, owoce można np. kupić żelazko parowe za 50 zł, opiekacz do kanapek za 40 zł czy elektryczną wyciskarkę do cytrusów za 30 zł.