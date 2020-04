Drugie podejście do dąbrowskiego browaru w centrum, jest chętny na wyburzenie biurowca

Miejska spółka Fabryka Pełna Życia, zarządzająca terenem pod dawnej fabryce DEFUM, gdzie ma powstać nowe śródmieście Dąbrowy Górniczej, ogłosiła drugi przetarg na budowę browaru rzemieślniczego. Pierwsze podejście nie było udane, bowiem zbiegło się w czasie z coraz większym rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii koronawirusa.

W pierwszym przetargu, jaki został ogłoszony w lutym tego roku, nikt nie przedstawił konkretnej oferty. Organizatorzy postępowania, mającego wyłonić najemcę jednej z pofabrycznych hal, zgodnie podkreślają, że wówczas nie był to dobry czas na tego typu decyzje. Dziś coraz częściej słyszy się z ust członków rządu RP, że nasza gospodarka ma być stopniowo odmrażana i przywracana do życia. Władze spółki oraz władze miejskie mają więc nadzieję, że tym razem zainteresowanie tą bądź co bądź nietypową ofertą będzie większe. - Nie wiemy tak naprawdę, co nas jeszcze czeka, ale zapowiedzi ekipy rządzącej krajem wskazują, że życie gospodarcze ma powoli wracać. A jeśli tak, to nasza oferta może stać się naprawdę ciekawa – podkreśla Wojciech Czyżewski, prezes zarządu spółki Fabryka Pełna Życia, która odpowiedzialna jest za budowę nowego śródmieścia Dąbrowy Górniczej i zagospodarowanie terenów byłej fabryki DEFUM. - Dlatego zdecydowaliśmy, by ponownie się pojawiła. Warunki przetargu pozostały takie same jak poprzednio. Nie zmienialiśmy ich poza drobnymi korektami. Określiliśmy też stosunkowo długie ramy czasowe na zgłoszenia potencjalnych oferentów. Czekamy na nie bowiem aż do 18 maja tego roku – dodaje.

Przetarg obejmuje budowę i 30-letnią dzierżawę browaru rzemieślniczego, który ma powstać w pofabrycznej hali DEFUM, przylegającej do dawnego budynku Telekomunikacji Polskiej. Zwycięzca przetargu będzie miał do zagospodarowania powierzchnię budynku - prawie 1000 metrów kw a do tego również grunt, na którym może stanąć ogródek gastronomiczny. W tym przypadku jest to około 260 metrów kw. Jednym z ważnych elementów oferty przetargowej będzie propozycja opłaty za czynsz. Jeśli chodzi o budynek, w którym powstanie browar wraz z zapleczem gastronomicznym, miasto oczekuje propozycji wyższych niż 15 zł netto za metr kw, a dla ogródka gastronomicznego wyższych niż 5 zł netto za metr kw. Ocenie podlegać będzie również m.in. wysokość funduszy, jakie oferent będzie chciał przeznaczyć na adaptację pofabrycznej hali na browar rzemieślniczy.

Spółka odda najemcy budynek wraz z przyległym terenem z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Oferuje 30-letni najem budynków. Spółka Fabryka Pełna Życia ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku. Nowy browar miałby być gotowy do końca 2021 roku. Zwycięzca przetargu z własnych funduszy będzie musiał przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dotyczących standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog. Spółka Fabryka Pełna Życia cały czas przygotowuje także tereny w nowym śródmieściu pod planowaną Strefę Smaków, a więc zróżnicowaną ofertę gastronomiczną. Pierwszy przetarg nie przyniósł też rozstrzygnięcia. Obecnie spółka szuka wykonawcy robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem suwnic oraz przebudową ogrodzenia.

Stworzenie na terenie Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej Strefy Smaku ma być miejscem spójnym architektonicznie, wyróżniającym się postindustrialnym klimatem, atrakcyjnym pod względem oferty gastronomicznej i kulturalnej. Spółka Fabryka Pełna Życia rozstrzygnęła również ostatnio przetarg na wyburzenie ponad 50-letniego biurowca dawnej Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Damel przy ul. Kościuszki 3. Spośród pięciu ofert wybrana została propozycja spółki Tree Capital, mieszczącej się w miejscowości Baniocha w woj. mazowieckim. Oferta opiewa na kwotę 233 tysięcy 577 zł. - Zamierzaliśmy przeznaczyć na to przedsięwzięcie około 500 tys. zł. Różnica w ofertach była ogromna, dlatego zdecydowaliśmy się odrzucić najniższą, która dodatkowo nie była kompletna. Wybraliśmy kolejną, ale okazało się, że nie wszystkie firmy uczestniczące w przetargu zgadzają się z takim rozstrzygnięciem. Do 14 kwietnia był czas na złożenie odwołań. Z tego, co wiem, to co najmniej jedna firma takie właśnie takie odwołanie złożyła do Krajowej Izby Odwoławczej. Nie wiemy jednak obecnie, jak w dobie koronawirusa działa ta instytucja. Jak szybko rozpatrywane są odwołania. Będziemy zatem czekać na informacje, kiedy możemy się spodziewać decyzji KIO. W normalnych warunkach taka procedura trwa około dwóch tygodni – wyjaśnia Wojciech Czyżewski.

Zamówienie obejmuje m.in. prace obejmujące rozbiórkę dachu, ścian, stropów biurowca, ogrodzenia murowanego oraz nawierzchni z kostki brukowej. Miasto zamierza stworzyć w tym miejscu tymczasową strefę wypoczynku i rekreacji, tak zwany zielony plac, otwarty dla mieszkańców. Powstanie obok byłych warsztatów elektrycznych, gdzie dziś w całkowicie odnowionym budynku działa już multimedialne centrum wystawowo-konferencyjne. Jako pierwsza w lutym 2020 roku odeszła w niebyt stara hala fabryczna z charakterystycznym muralem Emila Škody, czeskiego współwłaściciela Dąbrowskiej Fabryki Maszyn, istniejącej od roku 1882 i znanej później jako Dąbrowska Fabryka Obrabiarek DEFUM.

Nowa koncepcja architektoniczna pracowni Analog przewiduje 10 tys. m kw. powierzchni mieszkaniowej, 14 tys. m kw. powierzchni biurowej i 9 tys. m kw. powierzchni usługowej. W centrum miasta ma stanąć hala wystawowa, browar rzemieślniczy z restauracją, 5 budynków biurowo-usługowych, zielony pasaż, hotel butikowy z 35 pokojami, wieża z tarasem widokowym, food hall, czyli pasaż z gastronomią i restauracjami oraz 9 budynków mieszkalnych (około 150 mieszkań). Zaplanowanych zostało ponad 650 miejsc parkingowych (jeden z parkingów obok ul. Kolejowej będzie mieć pięć kondygnacji).

Centrum ma wyróżniać proekologiczność – przewidywane jest wykorzystywanie deszczówki, montaż paneli fotowoltaicznych, zielone tarasy, w licznych oczkach wodnych sadzona będzie miejscowa roślinność z Pogorii, a wśród drzew nie zabraknie dębów oraz drzew owocowych, które przyciągną ptaki. Nie zapomniano również o wypożyczalni rowerów miejskich, rowerów elektrycznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych. Innym ważnym elementem projektu jest tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego – historyczna (nazwy alei i pasaży nawiązywać będą do miejscowych przedsiębiorców) i teraźniejsza (mapy podkreślające dzielnicowe zróżnicowanie Dąbrowy Górniczej).

