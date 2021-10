Duże zmiany dla kierowców na remontowanej DK1 w Dąbrowie Górniczej. Nie warto jeździć na pamięć, nowe zakazy wjazdu

Przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej rozpoczęła się w tym roku i ma potrwać do końca 2023. Na dąbrowskim odcinku ruch w obu kierunkach w większości odbywa się obecnie jezdnią w kierunku Pyrzowic, co znacznie spowalnia ruch i przyczynia się do powstawania kilometrowych korków. Kierowcy stoją często w sięgających kilka kilometrów korkach, nic więc dziwnego, że skarżą się, iż tracą czas i szukają skrótów, uciekając z przebudowywanej trasy na lokalne drogi. Przez to znacznie zwiększył się ruch w przyległych do DK1 dzielnicach: Antoniowie, Ujejscu i przede wszystkim w Ząbkowicach.

Teraz ciężarówki powinny kierować się na obwodnicę Tucznawy

Niestety, jak informuje miasto, skrótów szukają także kierowcy ciężarówek, których znacznie przybyło na lokalnych drogach. By zaradzić tej sytuacji Budimeks na prośbę lokalnych władz wdrożył nową organizację ruchu, która wyeliminuje ruch tranzytowy przez dzielnice i skieruje ruch ciężarówek objazdem – przez obwodnicę Tucznawy – na drogę wojewódzką nr 796 do Zawiercia.