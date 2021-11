Dużo ciekawych wydarzeń w Fabryce Pełnej Życia. Czeka jarmark staroci, dwa koncerty i warsztaty

W czwartek, 18 listopada od godz. 16 do 18 zapraszamy na ostatnie już w tym roku warsztaty z apiterapii i tematyki związanej ze zdrowotnym wpływem produktów pszczelich dla człowieka. Wydarzenie skierowane jest głównie do seniorów, ale każdy znajdzie w jego trakcie coś ciekawego dla siebie. Warsztaty mają formę wykładu i prezentacji, a dodatkowo przygotowane zostaną warsztaty z tworzenia świec z wosku pszczelego. Fabryka Pełna Pszczół zaprasza wspólnie z Centrum Inicjatyw Społecznych CIS Gliwice i Śląskimi Miodami. Projekt realizowany jest z programu mikrograntów i współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Natomiast w weekend, w sobotę i niedzielę, 20 i 21 listopada razem z Zarządem Fundacji „Wygrajmy Razem” zachęcamy do uczestnictwa w projekcie artystycznym „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko” 2021. Po rocznej przerwie fundacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej powraca do jednego ze swoich sztandarowych projektów, który od swojej pierwszej edycji w 2010 roku cieszył się olbrzymim powodzeniem wśród publiczności z Dąbrowy Górniczej i miast ościennych. Przez lata projekt był kreowany na deskach Pałacu Kultury Zagłębia, lecz w tym roku zostanie on wystawiony w budynku Warsztatu Fabryki Pełnej Życia. Dla wiernych fanów projektu, organizator przygotował aż dwa koncerty. Podczas obu odbędzie się dobrowolna zbiórka publiczna na cele statutowe Fundacji „Wygramy razem”.