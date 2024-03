Dwie duże inwestycje drogowe w Dąbrowie Górniczej. Będą utrudnienia dla kierowców, pojawi się tymczasowa sygnalizacja

Na początek tej istotnej dla kierowców i mieszkańców Dąbrowy Górniczej inwestycji z ruchu wyłączony zostanie na 300-metrowym odcinku jeden pas jezdni, a ruchem sterować będzie wahadłowa sygnalizacja świetlna. Po przebudowie zamkniętego pasa, drogowcy przeniosą się na drugi pas. Potem prace będą kontynuowane na kolejnym odcinku aż do skrzyżowania z ulicą Ziemby,

– Nowe będą chodniki i droga rowerowa, która przez ulicę Wojska Polskiego połączy się z drogą rowerową w Parku Hallera. Z tego powodu prace jednocześnie trwać będą przy garażach, gdzie wykonana zostanie asfaltowa droga dochodząca do parku – tłumaczy Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Inwestycja objęła m.in. budowę niemal 2-kilometrowej drogi rowerowej od ul. Hotelowej do ul. Ziemby. Ulica Staszica zyskała kanalizację deszczową, wzmocnioną podbudowę oraz nową nawierzchnię. Wzdłuż części trasy, poza drogą rowerową, powstał także chodnik.

Przebudowa układu komunikacyjnego w tej części Dąbrowy Górniczej wyczekiwana była od dawna, bowiem wąska droga, obciążona ruchem ciężkich tirów oraz samochodów ciężarowych była już mocno zniszczona. Do tego ciasne skrzyżowanie, będące połączeniem DK94 i S1 z ulicą Staszica, prowadzącą do dzielnicy Strzemieszyce, nie gwarantowało komfortu wykonywania manewrów skrętu w żadnym z kierunków. Dlatego często dochodziło tutaj do groźnych sytuacji na jezdni, kończących się rozbitymi pojazdami.

Pierwszy etap przebudowy ul. Oddziału AK Ordona i Staszica kosztował 10 mln zł. W tamtym przypadku miasto pozyskało ponad 3,8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.