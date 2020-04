Dzieci w Dąbrowie Górniczej wrócą do przedszkoli i żłobków po 6 maja. Prezydent czeka na publikację rozporządzeń

Krajówka zmieni się od Dąbrowy Górniczej w ekspresówkę

Wojewoda śląski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla przebudowy drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej od Dąbrowy Górniczej do Podwarpia. To już ostatni krok, przed rozpoczęciem tej inwestycji, bo GDDKiA wybiera właśnie wykonawcę.