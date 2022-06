Dzień Dziecka dla wszystkich fanów Heliosa! Co warto zobaczyć?

Czerwiec to piękny miesiąc, nie tylko dla dzieci! W powietrzu już czuć upragnione wakacje, a jego pierwszy dzień to święto każdego – bez względu na wiek! Dlatego też Helios tak chętnie wita na seansach familijnych wszystkich, bez wyjątku i raczy swych widzów wspaniałymi filmami w przeróżnych gatunkach. W tym roku naprawdę jest w czym wybierać, a więc niech Dzień Dziecka trwa i zachwyca wszystkich miłośników wielkich filmowych wrażeń!

Wśród propozycji dla najmłodszych znalazła się animacja „DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER”, inspirowana klasyczną powieścią Aleksandra Dumasa. Atos, Portos, Aramis i Dogtanian to historia ich przyjaźni w służbie Królowi Francji! „PAN WILK i SPÓŁKA. BAD GUYS” to kolejna animacja dla dzieci, i nie tylko! Po latach bycia najbardziej poszukiwanymi złoczyńcami ekipa zostaje w końcu złapana. Pan Wilk zawiera umowę, aby uratować ich wszystkich od kary: postanawia, że będą dobrymi obywatelami. Czy ktoś w to wierzy? Bohater filmu „DETEKTYW BRUNO” to miłośnik zagadek i fan serialu o tym samym tytule. Ma osiem lat, mieszka w rodzinnym domu dziecka i wpada na trop urodzinowego skarbu. Postanawia wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli właśnie Bruna. Od tego momentu świat ich obydwu wywraca się do góry nogami! Przy okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Helios przygotował dodatkowe atrakcje przed wybranymi seansami tych filmów właśnie 1 czerwca. Na dzieci czekają niepowtarzalne wrażenia w ramach pełnego konkursów i radości rodzinnego wydarzenia.

Na punkcie filmu „Top Gun: Maverick” świat wprost oszalał, a Tom Cruise wleciał na szczyt światowych box office’ów bijąc przy tym szereg filmowych rekordów! Emocji jakie towarzyszą przy oglądaniu tego filmu nie da się opisać słowami, ale jedno jest pewne: właśnie tak powinno się kręcić sequele kultowych produkcji! Maverick odnalazł swoje miejsce jest pilotem oblatywaczem, ale szkoła Top Gun potrzebuje go bardziej. Tam czekają wyzwania: przygotowanie młodych pilotów do szaleńczej misji oraz stawienie czoła demonom przeszłości… Przy okazji tej premiery Helios zaprasza do wzięcia udziału w ODLOTOWYM KONKURSIE z fantastycznymi nagrodami. Zadanie jest bardzo przyjemne, a nagroda - nieziemska!