Dzień Kobiet w Dąbrowie Górniczej: koncert „Dziewczyny takie są…” w Pałacu Kultury Zagłębia

„Dziewczyny takie są…”, czyli koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Chóru Zorza, zespołu Non a Capella i solistów na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłębia za nami. W repertuarze wydarzenia zagościły takie klasyki jak „Brunetki, blondynki”, „Killing me softly” i „Can’t help falling in love”. Nie zabrakło też utworów z oper i operetek, np. „Habanera” z opery „Carmen” i „Co się dzieje, oszaleję” z opery „Księżniczka czardasza”. Na scenie pojawili się również tancerze ze Szkoły Tańca Marengo w Dąbrowie Górniczej. W poniedziałek na pałacowej scenie zobaczyliśmy "Koncert dla kobiecych serc” w wykonaniu Mariusza Kalagi z zespołem.

We wtorek 8 marca czeka jeszcze spektakl teatralny nawiązujący do bestsellera Pięćdziesiąt Twarzy Greya – Klaps! w wykonaniu aktorów warszawskiego Teatru Polonia. To wydarzenie też na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłębia z okazji Dnia Kobiet o godzinie 19.