Egzamin zawodowy 2020 WYNIKI styczeń. KLUCZE ODPOWIEDZI z egzaminu pisemnego [sesja zimowa, CKE, wszystkie zawody, PDF]

Egzamin zawodowy 2020. Pisałeś go? Był trudny?

Egzamin zawodowy 2020 KLUCZ ODPOWIEDZI [WYNIKI]. Klucze odpowiedzi do egzaminu pisemnego styczeń 2020 [WSZYSTKIE ZAWODY]

Uczniowie będą mieli 60 minut na egzaminie, odpowiedzieć łącznie musieli na 40 pytań zamkniętych. Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, zdający musi uzyskać określoną ilość punktów:‎

trzeba zdobyć co najmniej 50 % punktów tzn. minimum ‎‎20 punktów) z części pisemnej, a ponadto

co najmniej 75 % punktów z części praktycznej

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający te kwalifikacje.

Egzamin zawodowy [styczeń 2020] to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest on ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Do egzaminu mogli przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych, którzy uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.