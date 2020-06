Ekspresówka w Zagłębiu nabiera rumieńców! Budowa drogi ekspresowej S1 od Podwarpia do Pyrzowic - zdjęcia z drona

Przypomnijmy. Na nieco ponad dziewięciokilometrowym odcinku drogi ekspresowej S1 między Podwarpiem i Pyrzowicami trwa budowa drugiej jezdni. Dzięki temu kierowcy będą mieli na tym odcinku do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. To ważne na tej drodze, która nazywano ‘droga śmierci” ze względu na spora liczbę groźnych, często śmiertelnych wypadków w tym miejscu. Po dobudowaniu drugiej jezdni będzie tu bezpieczniej, trasa będzie praktycznie bezkolizyjna.

To ważna inwestycja

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie, to inwestycja dzięki której powstanie dwupasmowa jezdnia z pasem awaryjnym. Wybudowanych zostanie sześć obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (5 wiaduktów i most) i urządzenia ochrony środowiska. Na węźle Mierzęcice dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń, a istniejące odcinki łącznic dostosowane do nowej jezdni. Układ dróg dojazdowych będzie przebudowany, podobnie system odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej. Wykonawca zainstaluje bariery ochronne oraz ekrany akustyczne.

Długość odcinka to 9,722 km.