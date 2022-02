Elegancja studniówka V LO w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie bawili genialnie się w sali bankietowej ALFA w Mierzęcicach - ZDJĘCIA

Tradycyjnie więc na początek nie mogło zabraknąć poloneza oraz lampki szampana. Były także życzenia spełnienia życiowych planów i udanego w końcowym rezultacie, majowego “starcia” z zadaniami i pytaniami na egzaminie dojrzałości. Jego wyniki mogą się bowiem okazać przepustką na wymarzone studia czy też zagraniczny wyjazd, by tam kontynuować edukację.

To ważne dla wszystkich wkraczających w dorosłość uczniów i uczennic szkół średnich wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 19.30 w sali bankietowej ALFA w Mierzęcicach. Ta bardzo chętnie gości młodych ludzi z całego Zagłębia i nie tylko. Tym razem w swoich murach przyjmuje 147 tegorocznych maturzystów V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi z Dąbrowy Górniczej oraz towarzyszące im 82 osoby, a także grono nauczycielskie szkoły.

Potem, po skosztowaniu pierwszych potraw, wszyscy ochoczo ruszyli na parkiet, by bawić się doskonale do samego rana. Nie zabrakło muzycznych hitów, piosenek do tańca szalonego i tego bardziej spokojnego. Nad całością tego przedsięwzięcia od strony organizacyjnej czuwali także rodzice tegorocznych maturzystów.