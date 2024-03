Elektrownia atomowa w Dąbrowie Górniczej? Są konkrety. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie budowy odlewni żeliwa w Tucznawie

Nie jest jednak wykluczone, że w międzyczasie nowy rząd RP, który zadeklarował kontynuację projektu, będzie szukał kolejnych, potwierdzonych lokalizacji. Od początku wśród nich pojawiała się Dąbrowa Górnicza, co do dziś wywołuje wiele kontrowersji, pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości.

- To był teren prywatny . Kupiliśmy go jako rezerwę terenową, nie powstanie tam żadna elektrownia atomowa. Nie planujemy jej budowy w mieście, w żadnej lokalizacji. Dla mnie temat jest zamknięty – przekonywał Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Na środowej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej radni zapytali więc prezydenta miasta, czy wie coś na temat planów budowy elektrowni atomowej w mieście. Radnego Grzegorza Jaszczurę zaintrygował zwłaszcza fakt wykupu przez miasto działek w dzielnicy Łęka, co mogłoby sugerować, co jest jest na rzeczy w tym temacie.

Obecnie trwa natomiast proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla trzech małych reaktorów jądrowych. Mają one powstać w gminie Oświęcim, Ostrołęce i we Włocławku.

- Zapewniacie nas, że szkoła w Tucznawie nie zostanie zamknięta, ale jesteście pewni, że nauczyciele, którzy tam teraz pracują, będą chcieli tam potem nadal pracować? Jesteście pewni, że nasze dzieci będą w stanie się tam uczyć? Bo my nie jesteśmy niczego pewni. Mamy żal do wielu, że nas nie rozumiecie – dodała Angelika Szokało.

- Dobrze by było, żeby był dalszy etap konsultacji z mieszkańcami w sprawie Brembo. Chodzi o to, żeby zapewnić rzetelność całego procesu. Podjęcie tej uchwały, skierowanej do prezydenta, to będzie kwestia uczciwości wobec mieszkańców. Jak inwestor nie wie, co zrobić, żeby dostać zgodę na budowę, to pisze o emisji niezorganizowanej. A tej nie da się w żaden sposób określić dokładnie – podkreślił radny Jerzy Reszke

- Klub radnych KO był od początku z mieszkańcami, nie uchylaliśmy się od trudnych rozmów z mieszkańcami, proponowaliśmy projekt uchwały, reprezentujący wszystkich radnych, nie zawłaszczony przez którykolwiek z klubów. Braliśmy udział w spotkaniach z zarządem Brembo, zapytaliśmy, czy jeśli pod petycją w sprawie wycofania się z budowy odlewni żeliwa w Tucznawie podpisze się co do jednego każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, to spółka się z tego projektu wycofa. Usłyszeliśmy odpowiedź, że nie ma takiej możliwości – mówił radny Piotr Bobrowski.