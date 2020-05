Ewakuacja CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Sklep opuściło prawie 400 osób, przyjechał pirotechnik

Pracownicy AMP Poland w Dąbrowie Górniczej na postojowym, dostaną od 60 do 80 procent pensji

Przez trzy najbliższe miesiące, od 1 maja do 31 lipca, w hutach i koksowni należących do ArcelorMittal Poland obowiązywać będą nowe warunki płacy i pracy. To efekt porozumienia, podpisanego przez władze spółki oraz stronę związkową 29 kwietnia br. Obecnie trwa ustalanie liczby p...