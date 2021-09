Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej zaprasza na weekend. Będą ekologiczne targi, tańce i świat w kolorach

Tym razem weekend zaczniemy od wyjątkowej tanecznej imprezy w rytmach latynoamerykańskich. Latino Night odbędzie się po raz drugi. W Warsztacie Fabryki Pełnej Życia od godz. 21 królować będą takie tańce jak: bachata, kizomba i salsa. Wstęp na imprezę jest biletowany. Wrażenia jednak niezapomniane.

Sobota to czas na Targ na Zielonym i Święto Kolorów Holiki. Wstęp na obie imprezy jest wolny. Targ na Zielonym to zaproszenie na spotkanie z najlepszymi producentami ekologicznej i tradycyjnej żywności, z którymi organizatorzy współpracują od ponad 5 lat w Gliwicach. Teraz zapraszają do Dąbrowy Górniczej w godzinach od 15 do 19. W ich ofercie będzie można znaleźć m.in.: ekologiczne warzywa, znakomitej jakości wędliny, ekologiczne pieczywo wypiekane ze starych gatunków zbóż (orkiszu, samopszy i płaskurki), wegańskie sery i zamienniki mięsa, naturalne kiszonki, domowe przetwory na słodko, słono i kwaśno, czy lokalne miody. Warto więc odwiedzić FPŻ.