Festiwal Nauki w Dąbrowie Górniczej. Warsztaty, wykłady, koncerty i pokazy filmowe

Już 9 marca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałach Zamiejscowych uczelni w Cieszynie, Żywcu, Krakowie i Olkuszu wystartuje 16 edycja Festiwalu Nauki. To bezpłatne i otwarte wydarzenie skierowane jest do wszystkich głodnych wiedzy i ciekawych świata, niezależnie od posiadanego wykształcenia, czy wieku. Jest to absolutnie obowiązkowy punkt dla wszystkich entuzjastów zagadnień popularno-naukowych w południowej Polsce.

- Inicjując pierwszy Festiwal Nauki 16 lat temu moim marzeniem było promowanie osiągnięć naukowych w przystępny i przyjazny sposób przed jak najszerszym gronem odbiorców w każdym wieku.”- mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB – Człowiek z natury jest ciekawy, chce się rozwijać, poznawać otaczającą go rzeczywistość i lepiej ją rozumieć. To dlatego zrodziła się ta inicjatywa, która od razu uzyskała wsparcie władz Dąbrowy Górniczej i stała się świętem nauki i inspiracją – dodaje.