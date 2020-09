Finał dąbrowskiej akcji "W zdrowym ciele dębowy duch" w Fabryce Pełnej Życia. Działo się!

Akcja podczas wakacji promowała aktywny wypoczynek i turystykę weekendową w Dąbrowie Górniczej. Towarzyszył jej pięcioodcinkowy miniserial poświęcony osobom, które wcielają w życie hasło: W zdrowym ciele dębowy duch.

Łyżworolkarka startująca w pucharze świata, mimo że nauczyła się jeździć po trzydziestce, reprezentantka Polski w siatkówce, która pierwsze piłki odbijała na Zielonej czy człowiek, który pływanie po Pogorii uczynił swoim sposobem na życie. Oto dębowe duchy, bohaterowie serialu, który wszyscy mogli obejrzeć na miejskich kanałach na Facebooku i YouTube.

- Dąbrowa Górnicza to miejsce, w którym spotykają się wyjątkowe walory przyrodnicze, warunki do uprawiania sportów outdoorowych i pasja mieszkańców. Żeby zostać dębowym duchem, wystarczy wstać sprzed telewizora i ruszyć w teren – mówi Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta w dąbrowski UM, miłośniczka biegania, rolek i wędrówek po dąbrowskich okolicach. – Chcieliśmy uhonorować wyróżniających się mieszkańców, ale też zachęcić wszystkich do aktywności fizycznej – dodaje.