Firma z Dąbrowy Górniczej zamierza zwolnić do 180 pracowników. Wszystko przez koronawirusa

Taki zamiar zgłosiła spółka Eden Springs, mająca swoją siedzibę przy ulicy Perla, a działająca na terenie całego kraju. Jak ustaliliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej wpłynęło pismo, w którym spółka informuje o zamiarze zwolnień grupowych w związku z pandemią COVID-19. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dąbrowski PUP chodzi o liczbę do 180 pracowników. To liczba, która ma objąć pracowników zatrudnionych w całym kraju, nie tylko w województwie śląskim.

Próbujemy obecnie skontaktować się ze spółką, by uzyskać dla Państwa informacje o szczegółach tej trudnej decyzji, ale kontakt z firmą jest na razie utrudniony. Czekamy na odpowiedź mailową spółki.