Groźny wypadek na Parkowej w Dąbrowie Górniczej. Wjechał w płot, dwie osoby w szpitalu. Kierowca był pijany

Do zdarzenia doszło w piątek 10 kwietnia o godz. 22:20 na ul. Parkowej w Dąbrowie Górniczej.

Kierujący golfem 31-latek z Dąbrowy Górniczej, utracił najprawdopodobniej panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i wjechał w ogrodzenie posesji. Mężczyzna z poważnym urazem kręgosłupa i głowy trafił do szpitala. Jak się okazało, miał ok. jednego promila alkoholu w organizmie.

Do szpitala, lecz z mniejszymi obrażeniami trafiła również pasażerka z samochodu, 26-latka. Kobieta miała ogólne potłuczenia.

Dwa groźne wypadki

To był drugi już bardzo groźny wypadek, do którego doszło w piątek 10 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej, ok. godz. 12:00 w Strzemieszycach zginął motocyklista. TUTAJ przeczytasz więcej o tym wypadku.