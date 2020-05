Gwoździe w konserwie. Ktoś próbuje zabijać psy w Dąbrowie Górniczej

Czytając dalej jego apel, możemy dowiedzieć się, że pies był operowany. Sprawa została zgłoszona na policji, a właściciel czworonoga apeluje do wszystkich amatorów zwierząt o uwagę. My również dołączamy się do tego apelu. Wierzymy, że sprawca tego bestialstwa zostanie schwytany i poniesie sprawiedliwą karę za swój czyn.

Jeśli zwierzę zje taką kiełbasę nafaszerowaną ostrymi narzędziami, czeka go męczarnia. Gwoździe ranią bowiem układ pokarmowy zwierzęcia, co prowadzi do zapalenia otrzewnej i w konsekwencji - jeżeli nie zostanie mu szybko udzielona pomoc medyczna - do śmierci. Jedynym ratunkiem jest operacja chirurgiczna, po której rekonwalescencja może trwać długo.