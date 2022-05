Helios Dąbrowa Górnicza: Trzynastego wszystko zdarzyć się może… Szczególnie w kinie!

O tym, że zbliżający się wielkimi krokami piątek należeć będzie do gorących, świadczyć może już sam tytuł jednej z premier tego tygodnia. „Podpalaczka” – produkcja dla miłośników horrorów – to adaptacja kultowego bestsellera Stephena Kinga. Charlie jest dziewczynką obdarzoną rzadkim darem pirokinezy – umiejętnością zaprószania ognia. Jej rodzice przez ponad dekadę próbują ukryć dziewczynkę przed agencją federalną, planującą wykorzystać jej niezwykły dar do produkcji broni masowego rażenia. Tata nauczył Charlie, jak rozładować moc, która jest wyzwalana przez gniew lub ból, ale kiedy dziewczynka kończy 11 lat, ogień staje się coraz trudniejszy do opanowania...

W heliosowym repertuarze nie może zabraknąć także najnowszej produkcji Anny Kazejak – komediodramatu „Fucking Bornholm”. Grupa przyjaciół wyjeżdża z dziećmi na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Pewien incydent, do którego dochodzi między dziećmi, wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Rewelacyjna obsada, doskonałe zdjęcia i scenariusz – filmowa triada stanowiąca pokusę nie do odparcia!