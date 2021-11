Human First Tour w MBP w Dąbrowie Górniczej. Czeka spotkanie z Mariuszem Kędzierskim i Rafałem Rogowiczem

Projekt Human First Tour (humanfirsttour.pl/) jest skierowanym do młodzieży cyklem spotkań. Od września realizowane są w szkołach na terenie Zagłębia i Śląska). Ich ideą jest wzbudzenie w młodych ludziach wiary we własne możliwości, poczucia sprawczości i sensu obierania celu oraz dążenia do jego realizacji.

Human First Tour to projekt realizowany z myślą o młodych. Jest to cykl konferencji skierowanych do uczniów szkół średnich oraz klas VII-VIII szkół podstawowych, w których prelegenci opowiadają o swoich doświadczeniach i zmaganiach z samoakceptacją.

- Chcemy stanąć z uczniami twarzą w twarz i opowiedzieć im historie, które będą pełne empatii i nadziei. Chcemy im powiedzieć, że nie zawsze w życiu jest „cukierkowo”, ale że mogą wtedy poprosić o pomoc. Słabość jest punktem wyjścia do siły, a oni nigdy nie są zupełnie sami, a przed nimi jeszcze jest piękna droga - podkreślają organizatorzy tego przedsięwzięcia.