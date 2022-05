I Mistrzostwa Dąbrowy Górniczej przedszkolaków w piłce nożnej. Kto wygrał? Emocje, gole, puchary i nagrody

Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia była Dąbrowska Akademia Piłkarska Korona. Do turnieju zgłosiło się aż dziewięć reprezentacji dąbrowskich przedszkoli. Zostały one podzielone na dwie grupy eliminacje. W grupie A występowały przedszkola numer 4,13,32.39 oraz Filip i Maja. W grupie B znalazły się natomiast przedszkola numer: 14,19,20 oraz 36. Do finału miejskiego awansowały po dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy. Okazały się nimi: Przedszkole 4, Filip i Maja, Przedszkole 19 oraz Przedszkole 20. W wielkim finale, który podobnie jak eliminacje był rozgrywany na boisku Orlik przy SP 29, padły wyniki:



Przedszkole 20 – Przedszkole Filip i Maja 1:1

Przedszkole 4 – Przedszkole 19 4:1

Przedszkole 20 – Przedszkole 4 1:2

Przedszkole Filip i Maja – Przedszkole 19 3:0

Przedszkole 20 – Przedszkole 19 2:0

Przedszkole Filip i Maja – Przedszkole 4 1:0