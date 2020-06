Jak Centrum Formy przygotowało się na ponowne otwarcie? Będzie niespodzianka

W sobotę 6 marca br. znów można będzie wybrać się do siłowni, klubu fitness lub popływać w basenie. Czekaliśmy na to od 14 marca, kiedy decyzją rządu zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, a tego typu miejsca zostały zamknięte. Sprawdziliśmy więc, jak przygotowania do ponownego otwarcia przebiegają w Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej.

Jak się okazało miejsce to dziś wygląda całkiem inaczej niż trzy miesiące temu. Właściciele Centrum Formy postanowili bowiem wykorzystać ten przymusowy postój na generalny remont oraz zmianę aranżacji wnętrz. Przy okazji działanie wszystkich sprzętów oraz ich umiejscowienie zostały dostosowane do nowych wytycznych, na podstawie których znów będzie można dźwigać ciężary czy też wziąć udział w zajęciach fitness. - Klub funkcjonował praktycznie przez cały tydzień, więc zawsze mieliśmy problem, by znaleźć czas na zmiany, przebudowę, a jesteśmy już w tym miejscu od sześciu lat – mówi Marcin Majchrowicz, szef kilku spółek, m.in. zarządzających Centrum Formy i pobliskim hotelem Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej. - Postanowiliśmy więc, że zrobimy generalny remont, ale myśleliśmy, że ten przestój potrwa około miesiąca. Kiedy ten czas się wydłużał, to zwiększaliśmy po prostu zakres prac. Udało nam się całą naszą powierzchnię, od wymiany podłóg, po modernizację wentylacji, zmianę stref, serwis maszyn, całkowicie odnowić. To był trudny czas, ale cieszę się, że nam się to wszystko udało – dodaje.

W Centrum Formy zmienił się więc m.in. układ wejść i wyjść. Zlikwidowana została dolna recepcja, a pozostała tylko górna. Na pierwsze zajęcia i zmagania z ciężarami można będzie wybrać się tutaj w poniedziałek 8 czerwca od godziny 6. - Przed nami jeszcze dwa dni ciężkiej pracy i zaangażowania wielu osób, by w poniedziałek przyjąć pierwszych klientów, ale jesteśmy na ostatniej prostej do celu. Jeśli chodzi o nowe obostrzenia, wymagane przed ponownym otwarciem, mamy o tyle komfortową sytuację, że mamy duży metraż. Nawet jeśli bierzemy więc pod uwagę tylko część otwartą siłowni, to jesteśmy w stanie wpuścić 150 osób. Nie zakładamy, że ktoś przyjdzie i nie zostanie wpuszczony, ale nasz system został tak zaprogramowany, że przeliczyliśmy liczbę użytkowników na metraż, zgodnie z zaleceniami i po prostu ta 151 osoba nie zostanie wpuszczona przez automatyczną bramkę. Będzie musiała poczekać, aż ktoś z ćwiczących opuści obiekt – tłumaczy Marcin Majchrowicz.

W całym obiekcie pojawiły się specjalne punkty z dozownikami płynu do dezynfekcji. Na terenie samej siłowni jest ich 25. Do tego zachowane zostały odległości pomiędzy poszczególnymi maszynami i sprzętami. Pracownicy Centrum Formy porusząć się będą natomiast w przyłbicach, a w recepcji pojawi się osłona z pleksi. - W naszym obiekcie od sześciu lat stosujemy ciągły serwis, bieżącą dezynfekcję całego sprzętu. Tak więc będziemy robić to, co dotychczas. Różnica polegać będzie jedynie na zastosowaniu większej ilości środków na bazie alkoholu. Poza tym trenerzy sprawdzali dotychczas i nadal będą pilnować, by każdy po sobie tą powierzchnię sprzętu zdezynfekował. Nasi klienci są do tego przyzwyczajeni. Także jeśli chodzi o używanie swoich ręczników. Tak więc nie powinni odczuć jakiegoś większego dyskomfortu w tych nowych warunkach sanitarnych. Ruszamy z pełnym optymizmem, a co przyniosą najbliższe dni, to się okaże – przyznaje Marcin Majchrowicz.

