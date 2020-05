Jak Dąbrowskie Wodociągi dbają o jakość wody i jej dostarczanie w dobie koronawirusa?

Jak przygotowały się i pracują firmy wodociągowo-kanalizacyjnew nowej rzeczywistości? Bo czy bez wody wytrzymalibyśmy chociaż kilka dni? Byłoby to trudne, zwłaszcza teraz, kiedy podczas epidemii koronawirusa nasze domy i mieszkania są zarazem biurem, szkołą i placem zabaw. Sprawdziliśmy jak to wygląda w Dąbrowskich Wodociągach.

Zadaniem Dąbrowskich Wodociągów jest zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody i odbiór ścieków od mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka wdrożyła rozwiązania zapewniające dostarczenie wody w sposób ciągły i bezpieczny.

Bezpieczna woda z kranu

- Stosujemy się do zaleceń służb sanitarnych, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które potwierdzają brak zagrożenia dla systemów wodociągowych w zakresie rozprzestrzeniania koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 3 marca br. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej. W Dąbrowie Górniczej woda, przed wprowadzeniem do systemu dystrybucji, jest poddawana procesom dezynfekcji z wykorzystaniem lamp UV i chloru, które zapewniają skuteczną i szybką utratę aktywności wirusów – potwierdza Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów.