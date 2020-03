Jak zrobić płyn do dezynfekcji rąk? To bardzo proste. WHO podaje przepis

Płyny i żele są wykupywane ze sklepów

Według WHO, to właśnie Europa jest obecnie w epicentrum zachorowań na koronawirusa. Szerokim echem odbijają się akcje społeczne mające zachęcić ludzi do pozostania w domach, jak również edukować ich o należytej higienie dłoni i tego, jak skutecznie myć ręce - ciepła woda z mydłem jest bowiem skutecznym sposobem na walkę z wirusem, który opanował świat.

Oprócz tego Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała także przepis na zrobienie własnego płynu dezynfekującego do rąk, przydatnego zwłaszcza gdy nie mamy bezpośredniego dostępu do wody i mydła. Gotowe płyny i środki ochronne są obecnie bardzo szybko wykupywane ze sklepów, a zatem WHO podaje przepis na to, jak samemu takowy zrobić.