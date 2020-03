Jak zrobić żel antybakteryjny? To banalnie proste! Zrobicie go sami w domu

Dlatego musimy dbać, by stężenie alkoholu w żelu nie spadło i co jakiś czas uzupełniać dawkę alkoholu, a przede wszystkim skutecznie zamykać buteleczkę z preparatem.

Podstawą żelu antybakteryjnego jest spirytus. Powinien być wysokoprocentowy . Używanie innego nie ma sensu, bo jest nieskuteczny. By alkohol spełnił swoje zadanie, musi być co najmniej 60-procentowy. Niższego do naszych domowych preparatów nie używajmy.

Najważniejsze jednak jest mydło i mycie rąk. To skuteczna broń przeciwko koronawirusowi. Myjemy ręce jak najczęściej co najmniej przez 30 sekund - dokładnie:

Odkażanie blatów kuchennych i stołów

Aby odkażać powierzchnie takie jak stoły czy blaty kuchenne wystarczy namoczyć alkoholem chusteczki higieniczne, papierowe ręczniki lub zwykłe ręczniki. Jeśli mamy wystarczająco dużo alkoholu do wycierania powierzchni, nie musimy mieszać go z wodą. Te do rąk trzeba zmieszać z olejkami, a nawet zwykłym olejem, by nie wysuszyć skóry.