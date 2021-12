Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzemieszycach: stroiki, choinki, św. Mikołaj i sportowa rywalizacja

Stowarzyszenie Budzimy Strzemieszyce zaprosiło wszystkich na Jarmark Świąteczny w Strzemieszycach Wielkich, który rozpoczął się w minioną niedzielę o godz. 9 przy bazylice NSPJ. Wśród licznych atrakcji, poza występami artystycznymi Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Gołowianie”, czekały animacje z Apli Papli (własnoręczne wykonywanie bombek na choinkę), Bieg Skrzata, konkurs na bożonarodzeniowy na stroik z materiałów eco. Były też choinki dla mieszkańców – jako nagrody w konkursie oraz sprzedaż stroików w celu charytatywnym – na rehabilitację i leczenie bliźniaków Adasia i Zuzi Matula ze Strzemieszyc Małych.

– Jesteśmy pierwsza dzielnicą Dąbrowy Górniczej, która od 2018 r. organizuje swój jarmark. Czujemy się wyróżnieni, że mieszkańcy z innych dzielnic mogą przyjechać do Strzemieszyc i zobaczyć dzielnicę z innej strony. Jarmark Bożonarodzeniowy jest najważniejszą imprezą organizowaną przez stowarzyszenie. To już nasza nowa, lokalna tradycja, ale co roku go ulepszamy - mówiła Klaudia Jarosińska ze Stowarzyszenia Budzimy Strzemieszyce, zachęcając wszystkich do odwiedzin strzemieszyckiego jarmarku.