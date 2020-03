Jechał mercedesem dąbrowską al. Zwycięstwa, wcześniej zażył narkotyki

Do interwencji stróżów prawa doszło w poniedziałek 2 marca około godz. 22.20 na alei Zwycięstwa w dąbrowskiej dzielnicy Ząbkowice. Tam funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej osobowego mercedesa. Za kierownicą osobówki siedział 22-letni mężczyzna. W trakcie policyjnych czynności okazało się, że mężczyzna prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej ma zakaz kierowania pojazdami.

Na podstawie zachowania 22-latka szybko też na jaw wyszło, że kierował on autem będąc pod wpływem narkotyków. Na podstawie pobranej do badań próbki krwi biegli w laboratorium określą stężenie zabronionych środków odurzających. Mężczyzna odpowie za jazdę pod wpływem narkotyków oraz złamanie wyroku sądu. Grozi za to do 5 lat więzienia.