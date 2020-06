Już wkrótce otwarcie basenów. Kiedy popływamy ponownie w Nemo? Trwają przygotowania

Nemo w Dąbrowie Górniczej przygotowuje się do otwarcia basenów

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej z pewnością nie mogą się doczekać, aż w końcu zanurzą się ponownie w wodzie na basenie. Jedno z miejsc, które już niedługo będzie dla nich czekać to Nemo - Świat Rozrywki. W Aquaparku trwają obecnie przygotowania do otwarcia go po zamknięciu przez pandemię koronawirusa.

- W obecnej chwili przygotowujemy się do otwarcia obiektu. Na początku będą czynne dwa baseny: basen sportowy zewnętrzny oraz wewnętrzny. Obecnie odbywa się chlorowanie wody. Jesteśmy także umówieni na pobranie próbek wody przez sanepid. On wykona różne badania – informuje Monika Piecuch, dyrektor generalny Nemo – Świat Rozrywki w Dąbrowie Górniczej.

Na otwarcia Nemo musimy poczekać jeszcze kilka tygodni.

- Jeśli zostaną pobrane próbki wody do 4 czerwca, to zakładamy, że realizacja badań trwa 14 dni. Prowadzimy też rozeznanie po innych podmiotach, czy ktoś nie wykonałby nam tych badań wcześniej, choćby o dzień lub dwa – powiedziała Monika Piecuch – Chcemy wystąpić również do sanepidu, czy ta koncepcja, którą chcemy wdrążyć przy uruchomieniu obiektu zostanie przez nich zaakceptowana – dodaje.