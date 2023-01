Karnawałowa prywatka dla Babci i Dziadka w Pałacu Kultury Zagłębia. Mariusz Kalaga z zespołem świetnie bawili publiczność

Na scenie w sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia wystąpił dla wszystkich Mariusza Kalaga z zespołem. Widownia wypełniona była po brzegi. Z każdą kolejną piosenką zabawa rozkręcała się coraz bardziej, tak więc nie mogło się wszystko zakończyć inaczej, jak wspólnym śpiewem oraz tańcami pod sceną. Uczestnicy tej muzycznej propozycji miło wspominają czas spędzony na koncercie.

W Pałacu Kultury Zagłębia możecie aktualnie zobaczyć wystawę "Niepowtarzalni". To nazwa wystawy stworzonej przez dąbrowskiego fotografa Marka Wesołowskiego, którą można podziwiać w ramach jubileuszu 65-lecia Pałacu Kultury Zagłębia w pałacowej galerii sztuki. Ekspozycja jest dostępna do 28 lutego.

Z kolei 29 stycznia o godzinie 16 PKZ zaprasza na spektakl Niepamięć. Bilety dostępne są na: bilety.copa.pl Pałac Kultury Zagłębia nie pośredniczy w sprzedaży biletów. Cena biletów (nadal są dostępne), to: 90 zł/110 zł/120 zł/ 130 zł. Niepamięć to nowy tytuł Garnizonu Sztuki - producentów spektakli: Pozytywni, Czworo do poprawki i Same plusy.