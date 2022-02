Kierowcy mogą już zjechać do Centrum Handlowego Pogoria w Dąbrowie Górniczej, ale prace przy kładce jeszcze potrwają. Kiedy koniec?

Po ekspertyzie szybko rozpoczęło się zabezpieczanie kładki. Tak więc teraz zniknęły już słupki blokujące prawy pas ul. Sobieskiego. Kierowcy mogą jechać prosto lub skręcić w tym miejscu do CH Pogoria. To jednak nie koniec zaplanowanych prac.

W miniony piątek 4 lutego na ul. Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej, w rejonie kładki prowadzącej do Centrum Handlowego Pogoria, zamknięty został prawy pas jezdni w kierunku Będzina. Nie mogliśmy tędy zjechać bezpośrednio w prawo, wprost do CH Pogoria oraz OBI. Trzeba było sprawdzić, co z kładką nad jezdnią, prowadzącą do CH Pogoria.

W nocy z czwartku 10 lutego na piątek 11 lutego zabezpieczana będzie część kładki nad torowiskiem tramwajowym. To oznacza, że wyłączone zostaną z ruchu wewnętrzne pasy ul. Sobieskiego, zarówno w stronę Będzina, jak i w stronę Redenu i Gołonoga.

- Być może uda się wówczas wykonać wszystkie pozostałe prace, a jeśli się przeciągną, to do zabezpieczenia pozostanie tylko fragment położony najbliżej ul. 3 Maja. Ma on zostać zabezpieczony najpóźniej w piątek, tak, by w weekend kierowcy nie napotkali już na żadne problemy i zamknięte fragmenty jezdni - mówi Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Miasto jednocześnie przypomina, że ta właśnie kładka, prowadząca z ul. 3 Maja nad ulicą Sobieskiego do Centrum Handlowego Pogoria zostanie w najbliższych miesiącach rozebrana. Podobnie jak sąsiednia konstrukcja, mieszcząca się bliżej Huty Bankowej. Powstanie tam bezpośrednie przejście przez jezdnię, przesunięta zostanie także lokalizacja przystanków tramwajowych. To wszystko w ramach zmiany układu komunikacyjnego w centrum miasta oraz wymiany całego torowiska tramwajowego, aż do Powiatowego Urzędu Pracy.