Kłęby rdzawego dymu nad Dąbrową Górniczą [ZDJĘCIA]. Przyczyną awaria wielkiego pieca w ArcelorMittal Poland.

Kłęby rdzawego dymu nad Dąbrową Górniczą [ZDJĘCIA]

- Z powodu braku możliwości zatkania otworu spustowego nr 1 w wielkim piecu nr 2 wystąpiła niezorganizowana emisja pyłowa z tej instalacji - mówi Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland. - Natychmiast podjęliśmy decyzję o hamowaniu wielkiego pieca do minimalnych parametrów, co umożliwiło ograniczenie czasu trwania tej emisji do 10 minut - dodaje.

Kłęby rdzawego dymu nad Dąbrową Górniczą, zobacz zdjęcia: