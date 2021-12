Kolęda 2021/2022. Ile dać pieniędzy księdzu w kopercie? SONDA. Jak się przygotować i o czym rozmawiać? red.

Kolęda. Wierni coraz ostrożniej sięgają do kieszeni podczas duszpasterskich wizyt. Nawet co dziesiąta rodzina nie daje nic. Ile więc dać? Oficjalnego cennika nie ma. Najczęstsze datki to 20, 30, 50 i 100 zł. Osoby ubogie wkładają do kopertę 10 zł, bogatsi, którzy chcą wesprzeć parafię, potrafią dać 200, 300, a nawet 500 zł. Oddaj głos w naszej sondzie...