Kolejne 3 mln zł dla Nemo Świata Rozrywki. Co się tam zmieni? [ZDJĘCIA]

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały rady miejskiej dzisiaj spółka nie jest w stanie przeznaczyć (poza doraźnymi naprawami) funduszy na kompleksowe prace inwestycyjno – remontowe. Pomimo rosnących rok do roku przychodów netto ze sprzedaży, koszty, które ponosi spółka w związku z utrzymaniem obiektu powodują, że roczny wynik finansowy wykazuje stratę na poziomie ok. 1,6 mln zł. W najbliższym czasie konieczne jest usprawnienie i zmodernizowanie infrastruktury w zakresie wentylacji mechanicznej, systemu bezpieczeństwa pożarowego, instalacji BMS (system zarządzania automatyką budynku) i systemu uzdatniania wody basenowej, węzła cieplnego, oraz kolektorów słonecznych, które funkcjonują w obiekcie od 2008 roku.

Dąbrowskie Nemo ma już 16 lat, początkowo miało kilku udziałowców, a z czasem po wykupieniu udziałów przez miasto (co kosztowało kilka milionów złotych) stało się miejską spółką. Wówczas miasto przekazało już spółce łącznie prawie 4 mln zł, które przeznaczone zostały na remonty oraz inwestycje. To jednak wciąż zbyt mało, by obiekt stał się atrakcyjny i przyciągał tak wielu klientów, by móc generować realne zyski.

Nic więc dziwnego, że dyskusja nad przekazaniem kolejnych 3 mln zł zł Nemo wywołała długą dyskusję.

- Ten przestarzały obiekt cały czas generuje straty finansowe. Należałoby się zastanowić nad postawieniem go w stan upadłości lub jego sprzedażą. W sumie przeznaczyliśmy już na Nemo 70 mln zł, a nikt nie wie dziś, ile warty jest cały kompleks czy jest to 12, 15 czy może 20 mln zł – podkreślił Grzegorz Jaszczura, radny klubu radnych PiS. - Teraz mamy przekazać 3 mln zł, a z tego co wiem w przyszłym roku też mamy przekazać kolejne pieniądze. Mamy ważniejsze wydatki w mieście, jak choćby na ZCO Szpital Specjalistyczny. Spółka prawa handlowego powinna utrzymywać się sama, a nie co roku przychodzić po jałmużnę do miasta – dodał.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak podkreślił, że od początku jego kadencji w prezydenckim fotelu działalność Nemo poddana została dogłębnej analizie ekonomicznej i audytowi technicznemu, wykonanym przez specjalistów.