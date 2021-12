Kolejne spotkania policjantów z dąbrowskimi uczniami. Mundurowi przekonują, że warto reagować na to, co dzieje się wokół nas

Policyjny profilaktyk z KMP w Dąbrowie Górniczej odwiedził szkoły podstawowe nr 7 i 11 w Dąbrowie Górniczej, by przeprowadzić pogadanki na temat programu „Nie reagujesz – akceptujesz”. Mundurowy zwrócił szczególną uwagę na niepokojące zjawiska obojętności społecznej, jakie można dostrzec w ostatnich latach. W myśl kampanii stróż prawa pokazał dzieciom, jak zminimalizować brak reakcji świadków na zagrożenia czy naruszenia prawa występujące w ich otoczeniu. Zwrócił uwagę na to, że niejednokrotnie osoby będące w miejscu, gdzie doszło do wybryku chuligańskiego bądź przestępczego, unikają reakcji. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne (obojętność, strach, nieświadomość itd.), natomiast skutki społeczne takiego zaniechania sięgają o wiele głębiej, niż jest to dostrzegalne w momencie samego incydentu.

Dla sprawców brak reakcji otoczenia na ich niezgodne z prawem zachowanie jest odbierane jako akceptacja społeczna. Sprawca ma poczucie przyzwolenia ze strony otoczenia dla swoich poczynań, co niejednokrotnie utrudnia pracę organów wymiaru sprawiedliwości.