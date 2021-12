Koncert wiedeński w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Warto się wybrać!

Zapraszamy w podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia, magicznego świata operetki, gdzie będą rozbrzmiewać najpiękniejsze arie, duety, walce i polki Johanna Straussa. Gdzie, w pełnych zachwytu dźwiękach, będzie można usłyszeć szelest długich sukien, huk rozlewanego szampana, czy miłosne westchnienia w alkowach.

Wybitne kompozycje w wykonaniu Woytek Mrozek Chamber Orchestra oraz międzynarodowej klasy solistów sceny operetkowej, operowej i musicalowej, przeniosą słuchaczy do ojczyzny walca, polki, a także do Nowego Jorku, do najsłynniejszych scen Wiednia i Broadwayu. Artyści zaprezentują niezwykły kunszt wokalny i wykreują dla państwa najwspanialsze światowe arie, szlagiery i duety miłosne.

Niespodzianką wieczoru będzie plejada gwiazd. Diva Agata Sava - wybitna mezzosopranistka, solistka opery w Pradze. Absolwentka Hohschule fur Musik w Monachium, którą ukończyła z wyróżnieniem. Koncertuje aktywnie na scenach całego świata, m.in.: Chicago Philharmonic Hall, Filharmonii Narodowej w Warszawie, czy Lucerne Concert Hall, sale Filharmonii w Zurychu i Genewie. Koncertowała także we wszystkich prestiżowych salach koncertowych Japonii.