Koncert z okazji urodzin Fryderyka Chopina w Pałacu Kultury Zagłębia. Na scenie Alexander Gadjiev

Powiedzieć o muzyce Fryderyka Chopina „piękna”, to jak nie powiedzieć nic. Do wykonania jego dzieła – bez względu na to, czy jest to polonez, mazurek, etiuda, czy sonata – potrzebny jest niezwykły talent, który wskrzesi ducha romantyzmu, pozwoli odbiorcom przenieść się myślami „do tych pól malowanych zbożem rozmaitem” i obudzi serca, pozostawiając wspomnienia z koncertu.

Dlatego przy fortepianie powinna zasiąść odpowiednia osoba, a taką niewątpliwie jest laureat II nagrody ex aequo i nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie sonaty w ramach XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Hamamatsu, konkursu Monte-Carlo Piano Masters i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Sydney, czyli włosko-słoweński pianista Alexander Gadjiev.

To właśnie on zagra na głównej scenie Pałacu Kultury Zagłębia 1 marca o godz. 18 z okazji urodzin Fryderyka Chopina. W programie koncertu znajdą się dwa utwory polskiego pianisty – Preludium cis-moll op. 45 oraz II Sonata b-moll op. 35. Trzecim utworem będzie VII Symfonię A-dur op. 92 autorstwa Ludwiga Van Beethovena w transkrypcji Franciszka Liszta, przyjaciela Chopina. To będzie niezapomniany wieczór.

Bilety w cenie 45 zł dostępne na stronie bilety.palac.art.pl oraz w kasie PKZ.