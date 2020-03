Koreańczycy inwestują w KSSE w Tucznawie. Rośnie ogromna hala produkcyjna. Zobaczcie zdjęcia

Strefa inwestycyjna w dąbrowskiej dzielnicy Tucznawa cały czas się rozwija. Miasto buduje nową drogę do kolejnych działek, w górę pnie się także koreańska fabryka SK Innovation.

W Tucznawie rozbudowywany jest obecnie układ komunikacyjny w rejonie terenów inwestycyjnych. Na działce należącej do koreańskiej spółki SK Innovation powstaje fabryka separatorów baterii litowo-jonowych. Oprócz dróg, które ułatwią dotarcie do poszczególnych działek w północno-wschodniej części strefy, powstają między innymi chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg i zbiorniki retencyjne. To miejskie przedsięwzięcie ma być zrealizowane do września 2020 roku. Intensywnie działa także nowy inwestor, który w zeszłym roku zdecydował o budowie fabryki w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o SK Innovation – firmę z kapitałem koreańskim, wiodącego producenta separatorów baterii litowo–jonowych, wykorzystywanych m.in. w pojazdach elektrycznych. – SK Innovation realizuje aktualnie halę produkcyjno-magazynową, o powierzchni 35 tys. metrów kwadratowych. Prace przebiegają zgodnie z planem. Fabryka ma rozpocząć działalność w pierwszym kwartale 2021 roku – informuje Paweł Zygmunt, kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora UM w Dąbrowie Górniczej.

– SK Innovation w Tucznawie potwierdza, że nasze tereny gotowe są przyjąć największych inwestorów, stawiających na nowoczesny i innowacyjny przemysł. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie urzędników oraz osób z wielu branż, które przyczyniły się do stworzenia niezbędnej infrastruktury oraz oferty atrakcyjnej dla inwestorów. Wierzę, że pojawienie się w mieście tego inwestora będzie również impulsem dla kolejnych innowacyjnych firm i wyraźnym sygnałem, że Dąbrowa Górnicza jest partnerem godnym zaufania – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej. SK Innovation jest jedną z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego. Zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. – SK Innovation zainwestuje pierwszy raz w Polsce. Do końca 2021 r. zatrudni co najmniej 300 pracowników. W nowym zakładzie, który powstanie na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej, inwestor będzie produkował 470 mln m kw. separatorów do baterii litowo–jonowych dla samochodów elektrycznych – mówił podczas podpisania umowy z koreańskim inwestorem dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE).

– Obecnie produkujemy 360 mln m kw. separatorów litowo-jonowych w Jeungpyeong w Korei. Dzięki nowym inwestycjom w Chinach i Polsce, począwszy od czwartego kwartału 2021 roku, moce produkcyjne naszej firmy wzrosną do 1,2 mld m kw. rocznie – ujawnił Jae Sok Rho, prezes SK IE Technology Co., Ltd. Nowy zakład w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie ma być w pełni gotowy w październiku 2021 roku, a już w styczniu 2021 roku mają rozpocząć prace pierwsze linie produkcyjne. Strefa inwestycyjna w Dąbrowie Górniczej obejmuje 256 ha, z czego 211 ha to działki, na których można prowadzić działalność gospodarczą, a pozostała część przeznaczona jest dla niezbędnej infrastruktury – m.in. dróg, chodników, sieci energetycznych, sieci wodno-kanalizacyjnych czy zbiorników retencyjnych. Ponad 91 ha jest już zagospodarowanych przez firmy. Od 2017 r. działa tam japońska fabryka NGK Ceramics, produkująca filtry cząstek stałych, robionych z węglika krzemu i stosowanych w samochodowych układach wydechowych. Oprócz SK Innovation stawiającej swój zakład, dwóch innych inwestorów prowadzi prace przygotowawcze.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa