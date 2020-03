Koronawirus: nie blokujcie SOR-u w dąbrowskim szpitalu, przychodnie powinny udzielić porady

To wytyczne NFZ precyzują, że lekarze, pielęgniarki i położne POZ świadczą usługi w postaci teleporad.

Każdy mieszkaniec chcąc udać się do swojego lekarza, w pierwszej kolejności powinien zadzwonić do przychodni. Po konsultacji telefonicznej (teleporada) personel medyczny może podjąć decyzję o ewentualnej konieczności stawienia się pacjenta osobiście na wizytę. Przypominamy, iż w ramach teleporady lekarz ma możliwość elektronicznego wystawiania E-RECEPT oraz zaświadczeń lekarskich (L4).

- Ta zmiana nie oznacza, że po podstawową poradę lekarską idziemy na SOR. Osoby potrzebujące porady lekarskiej, powinny kierować się do swoich lekarzy rodzinnych. Nie blokujmy działalności SOR-u − tam trafiają osoby, które potrzebują natychmiastowej pomocy medycznej, niejednokrotnie zabiegu ratującego życie - przypominają urzędnicy dąbrowskiego Urzędu Miejskiego.

Lista dąbrowskich przychodni pracujących w trybie teleporady:

Przychodnia „Merkury” Dąbrowa Górnicza

