Koronawirus. Rynki i główne place miast woj. śląskiego puste. Zobaczcie

Koronawirus szybko się rozprzestrzenia. Ludzie posłuchali zaleceń i wiele osób siedzi w domu. Opustoszały centra miast, a przede wszystkim rynki. Zajrzeliśmy do kamerek miejskich, by to sprawdzić. Zobaczcie efekty w naszej galerii.

Mieszkańcy województwa śląskiego posłuchali zastrzeżeń i spędzili weekend w domach. Na ulicach naszego regionu było spokojnie. A w wielu miejscach dostrzec dało się pojedynczych ludzi - jeżdżących na rowerze, spacerujących lub biegających. To zdjęcia z kamer miejskich monitoringów. Tak wyglądają centra wczesnym niedzielnym popołudniem. Sprawdziliśmy jak w niedzielę, 15 marca, mają się rynki oraz place w naszych miastach. Kamerki internetowe pokazujące te ważne miejsca ukazały w większości pustki. Od czas do czasu można było zobaczyć pojedynczą osobę, która przechodziła przez rynek, czasem ktoś przejeżdżał na rowerze. Cieszy nas taka postawa, bo pokazujemy, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi. Podobnie było na ulicach i parkach w różnych miastach. Zobaczcie też inne zdjęcia, które nasza fotoreporterka i dziennikarz zrobili na ulicach i parkach w Katowicach i Chorzowie.