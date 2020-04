Koronawirus sparaliżował Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Dąbrowie Górniczej

- Wczoraj informowałem o wstrzymaniu przyjęć przez Polsko-Amerykańską Klinikę Serca, prywatną klinikę kardiologiczną, dzierżawiącą powierzchnię od Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, oraz pobraniu próbek od wszystkich jej pracowników i pacjentów. Dziś poznaliśmy wyniki badań 42 z 75 pobranych próbek i w mojej ocenie spełnił się jeden z najgorszych scenariuszy – zakażenie zostało potwierdzone u 21 pracowników kliniki (w tym 10 z Dąbrowy Górniczej) oraz dwóch jej pacjentów. Wyniki badań pozostałych próbek będą znane w najbliższym czasie – informuje Marcin Bazylak.

Jak podkreśla szczególnie ważne jest to, że Polsko Amerykańskie Kliniki Serca nie są częścią Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej. To niezależna od szpitala placówka medyczna, która nie jest objęta procedurami wprowadzonymi w ZCO na czas epidemii. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii powstał we wrześniu 2005 roku w należącym do miasta Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. Klinika należy do Grupy American Heart of Poland S.A.