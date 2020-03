Koronawirus w Dąbrowie Górniczej: nie będzie półmaratonu, PKZ, biblioteka, CSiR odwołuje zajęcia

Z podobnym zaleceniem zwracam się do wszystkich organizatorów, stowarzyszeń i grup działających na rzecz seniorów w naszym mieście. Seniorzy to grupa o podwyższonym ryzyku zachorowania, dlatego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, apeluję o powstrzymanie się od grupowych spotkań; zawieszeniu możliwości odwiedzin podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

do tej pory w naszym mieście nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, jednak w związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszelkich imprez masowych na terenie całego kraju, podjąłem decyzje o:

Do mieszkańców zwracam się z apelem o ostrożność i zdrowy rozsądek. Proszę o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS. Wyjazdy do stref zagrożonych powinny być gruntownie przemyślane. Ponadto, proszę o ograniczenie uczestnictwa w wydarzeniach publicznych i unikanie dużych skupisk ludzi.

Służby miejskie są w pełnej gotowości, by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia. Jednakże dużo zależy od tego, jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności. Proszę o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności.



Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej

We wtorek 10 marca 2020 roku na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z kolejnymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce.

W związku z podanym komunikatem Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przekłada organizację imprezy - XIII Półmaratonu Dąbrowskiego ArcelorMittal Poland z 1️9 kwietnia 2020 r. na 11 października 2020 r.

Wszystkie szczegóły odnośnie zwrotów uiszczonej opłaty startowej przez zawodników i ponownych zapisów CSiR poda w osobnym komunikacie.

Odwołane zostały zajęcia w bibliotece i imprezy w PKZ

ZAWIESZONE SEANSE W KINIE KADR ORAZ CYKLE KONCERTÓW PKZ: