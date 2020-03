Koronawirus: w Dąbrowie Górniczej wydłużają nabór do przedszkoli

Podobnie jak w latach ubiegłych nabór prowadzony jest elektronicznie przez stronę naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza

Nabór elektroniczny trwa do 27 marca 2020 roku. Wnioski w przedszkolach przyjmowane są również do 27 marca do godz. 15:00.

Rodzice mają prawo wskazać maksymalnie trzy placówki, do których chcieliby posłać dziecko, w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic może zgłosić się do przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu. Pomimo zamknięcia przedszkoli dla dzieci dyrektorzy będą na miejscu.

7 kwietnia br. opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice, którzy podadzą więcej niż jedno przedszkole, do którego chcieliby posłać dziecko, otrzymają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwsza. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, od 8 do 20 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca. 23 kwietnia opublikowane zostaną listy przyjętych.