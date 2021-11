Koronawirus w dąbrowskich szkołach! 1316 uczniów na nauce zdalnej w domach. Liczba zakażonych rośnie Piotr Sobierajski

Czwarta fala koronawirusa daje nam się coraz bardziej we znaki. W woj. śląskim mamy codziennie ponad 2 tysiące nowych wyników pozytywnych, co przekłada się przede wszystkim na edukację. Coraz więcej szkół i klas zmuszonych jest przechodzić na naukę zdalną. W Dąbrowie Górniczej to dziś aż 67 klas.