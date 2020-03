Koronawirus: w DG 173 osoby w kwarantannie, dwie z koronawirusem nie wymagają hospitalizacji RAPORT

Jak informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej choć w trosce o bezpieczeństwo ograniczyli do minimum bezpośredni kontakt z klientami, to w urzędzie pracują w niemal pełnej obsadzie. Około 6 procent urzędników pracuje zdalnie z domu. Wydział Spraw Obywatelskich zakończył w ubiegłym tygodniu 1700 spraw mieszkańców i udzielił około 1200 porad telefonicznych. Wydział Obsługi Urzędu przyjął ponad 1000 pism.

- Jest poniedziałek, więc po weekendzie musiałam wybrać się na drobne zakupy. Zajrzę też do apteki, bo potrzebuję leków na nadciśnienie. Staram się nie wychodzić z domu, kiedy nie jest to konieczne, bo wiem, że trzeba zachować ostrożność – stwierdziła pani Jadwiga, mieszkanka Gołonoga.

Infolinia senioralna to średnio 42 połączenia dziennie − w tym 85 proc. to pytania w sprawach medycznych i dotyczące leków. Na samej tylko infolinii urzędu − nie licząc telefonów do wydziałów − urzędnicy odebrali ok. 1300 połączeń.

- Nie wliczamy w to telefonów bezpośrednio do pracowników w wydziałach. Najczęściej dzwonicie w godzinach 10.30 – 12.30. Około 20 rozmów dziennie dotyczy załatwienia konkretnych spraw przedsiębiorców, ale nie wliczamy w to udzielonych porad i informacji. Odebraliśmy także ponad 10 tysięcy maili i wysłaliśmy ich ponad 4 tysiące. Wszystkie wydziały urzędu wypełniają swoje obowiązki na bieżąco – informują pracownicy Urzędu Miejskiego.