Koronawirus w Polsce. Szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe zostają zamknięte

Premier Mateusz Morawiecki na specjalnie zwołanej konferencji zapowiedział, że od poniedziałku przez dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie placówki oświatowe w kraju. Zamknięte zostaną także żłobki i odwołane zostaną zajęcia na uczelniach wyższych.

– Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich, są nimi również placówki oświatowe – podkreślił premier.

Co ważne, w czwartek i w piątek szkoły podstawowe i przedszkola będą jeszcze otwarte. Dyżury w nich będą pełnili nauczyciele. Tak aby rodzice mogli przygotować się do nowej sytuacji. W tych dniach jednak nie będą już prowadzone zajęcia edukacyjne. Zamknięte zostaną także żłobki i kluby dziecięce opiekujące się najmłodszymi do lat trzech.

– Niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę z dnia na dzień, stąd do końca tygodnia placówki będą otwarte i nauczyciele będą mogli pilnować dzieci – tam, gdzie jest to konieczne – zapewnił szef rządu, Mateusz Morawiecki.