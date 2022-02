Koronawirus w Śląskiem. Spada liczba zakażeń, ale wzrasta zgonów! Zobacz sytuacje w swoim mieście

Ministerstwo Zdrowia 16 lutego poinformowało o 28 859 nowych przypadkach Covid-19, w tym 3 185 ponownych zakażeniach. Zmarły 372 osoby. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń w Polsce, są to statystyki o wiele lepsze niż tydzień temu. 9 lutego w Polsce zanotowano bowiem 41 695 nowych przypadków. Niestety, wzrosła liczba zgonów - tydzień temu było ich 310 W województwie śląskim dziś zanotowano 2 256 przypadków, w tym 282 ponowne zakażenia. Zmarło 56 osób. Na kwarantannie przebywa 29 485 osób. W stosunku do zeszłego tygodnia to o ponad połowę mniej zachorowań! 9 lutego w woj. śląskim mieliśmy 4 646 nowych zakażeń. Jednak podobnie, jak w przypadku całego kraju, wzrosła liczba zgonów - tydzień temu było ich 51. KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIA i sprawdź, jak wygląda dziś sytuacja w twoim mieście > > >